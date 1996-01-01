Сучков Александр Васильевич
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
С 1998 года выполняет лапароскопические операции. С 2002 года выполняет
лапароскопические операции при лечении ожирения. В 2008 г. присвоена высшая
квалификационная категория по хирургии. В 2013 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме хирургического лечения ожирения. Является автором 2 изобретений. Автор 43 печатных научных работ.
лапароскопические операции при лечении ожирения. В 2008 г. присвоена высшая
квалификационная категория по хирургии. В 2013 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме хирургического лечения ожирения. Является автором 2 изобретений. Автор 43 печатных научных работ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Первичный приём взрослых
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1300 р
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