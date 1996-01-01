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Сучков Александр Васильевич
9.8
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Сучков Александр Васильевич

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", на базе Городской Больницы №11, 1996-1997 гг.
  • Клиническая ординатура на кафедре хирургии ХГМУ, 1997-1998 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Цикл повышения квалификации «Лапароскопическая хирургия», ДВГМУ, 2000 г.
  • Цикл обучения «Бариатрическая хирургия» на базе ЦЭЛТ (г. Москва), 2007 г.
  • Цикл усовершенствования врачей: «Лапароскопическая хирургия», ДВГМУ, 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Действительный член общества хирургов России.
  • Член общества бариатрических хирургов России и международного общества бариатрических хирургов (IFSO)
Опыт работы
  • 2002-2005гг. - врач-хирург, хирургическое отделение 3-й городской клинической больнице.
  • 2005-2015гг. - врач-хирург, ХО-1 МУЗ ГКБ № 11.
  • 2015-2016гг. - заведующий хирургическим отделением, госпиталь МВД г. Хабаровск.
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Адреса и стоимость приёма
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Первичный приём взрослых
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1300 р
8 отзывов

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