Сучков Александр Васильевич

С 1998 года выполняет лапароскопические операции. С 2002 года выполняет

лапароскопические операции при лечении ожирения. В 2008 г. присвоена высшая

квалификационная категория по хирургии. В 2013 году защитил кандидатскую

диссертацию по теме хирургического лечения ожирения. Является автором 2 изобретений. Автор 43 печатных научных работ.