  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Жолондзь Владимир Ильич
Жолондзь Владимир Ильич
6.0
0

Жолондзь Владимир Ильич

Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии А-1 № 617682 выдан 30.06.1975
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи