  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Заварцева Людмила Ивановна
Заварцева Людмила Ивановна
6.0
0

Заварцева Людмила Ивановна

Гастроэнтеролог, Инфекционист, Педиатр
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Абсолют
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи