Заварцева Людмила Ивановна
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Доцент кафедры «Детские инфекционные болезни».
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Инфекционист
По запросу
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