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Жукова Анна Павловна
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Жукова Анна Павловна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2006 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", до 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
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