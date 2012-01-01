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  3. Голодных Екатерина Витальевна
Голодных Екатерина Витальевна
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Голодных Екатерина Витальевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Неврология", 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Окружной клинический военный госпиталь
ул. Серышева, 1
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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