Гололобова Татьяна Юрьевна
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Большой опыт работы, оригинальные методики. Каждые 5 лет подтверждение действующих сертификатов по специальностям рефлексотерапия, неврология, гирудотерапия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Рефлексотерапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Рефлексотерапевт
900 р
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