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Гололобова Татьяна Юрьевна
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Гололобова Татьяна Юрьевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Интернатура на базе Городской Клинической Больницы №3, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Клиническая кардиология" (г. Москва), 1996 г.
  • Базисный курс суджок терапия , Московская суджок академия, 1996 г.
  • Сертификационный курс по корпоральной рефлексотерапии ХГМИ, 1997 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1991г. - врач-ординатор Городской больницы №11
  • 1997г. - зав. отделения приемного покоя Городской больницы №11
  • 1998г. - зав. отделения реабилитации, по совместительству преподаватель кафедры внутренних болезней ХГМИ
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Рефлексотерапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Рефлексотерапевт
900 р
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