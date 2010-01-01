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Гончаренко Евгений Павлович
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Гончаренко Евгений Павлович

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский Колледж, медбрат, 2010 г. окончания
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело",, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности «Психиатрия», 2017 г.
  • Сертификат по специальности «Наркология», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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