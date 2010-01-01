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Гончаренко Евгений Павлович
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Гончаренко Евгений Павлович
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский Государственный Медицинский Колледж, медбрат, 2010 г. окончания
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело",, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Психиатрия», 2017 г.
Сертификат по специальности «Наркология», 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов
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