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Литвинов Александр Викторович
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Литвинов Александр Викторович

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Холмогорская, 30
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
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