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  3. Гончаров Александр Валерьевич
Гончаров Александр Валерьевич
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3

Гончаров Александр Валерьевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Эндоскопия", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Хирургия", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Мед. брат, ГУЗ Детская краевая клиническая больница, г. Хабаровск, 2006 г. - 2009 г.
  • Врач - хирург, МУЗ "Городская клиническая больница №10", г. Хабаровск, 2010 г. - 2010 г.
  • Врач - хирург, МУЗ "Клинико - диагностический центр", г. Хабаровск, 2011 г. - 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
1100 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
1100 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
700 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
650 р
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