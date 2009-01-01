Гончаров Александр Валерьевич
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Направление деятельности: диагностическая и лечебная эндоскопия
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
1100 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
700 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
650 р
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