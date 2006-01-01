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Косенко Павел Михайлович
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Косенко Павел Михайлович

Хирург
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура, 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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