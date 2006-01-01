Косенко Павел Михайлович

Доцент кафедры общей и клинической хирургии, ДВГМУ, 2013 - н.в.

Является автором более 40 научных работ, 7 монографий, 3 рационализаторских предложений, 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Является лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых ученых (2017 г.).