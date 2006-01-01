Косенко Павел Михайлович
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Доцент кафедры общей и клинической хирургии, ДВГМУ, 2013 - н.в.
Является автором более 40 научных работ, 7 монографий, 3 рационализаторских предложений, 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Является лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых ученых (2017 г.).
Является автором более 40 научных работ, 7 монографий, 3 рационализаторских предложений, 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Является лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых ученых (2017 г.).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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