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  3. Гончарова Елена Владимировна
Гончарова Елена Владимировна
6.3
1

Гончарова Елена Владимировна

Пульмонолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Пульмонолог
По запросу
1 отзыв

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