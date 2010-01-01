Гончарова Евгения Николаевна

Повышение квалификации «Избранные вопросы трансфузиологии», 2016 г.

Повышение квалификации «Избранные вопросы анестезиологии и > реанимации», 2016 г.

Повышение квалификации «Гемодиализ у пациентов в критическом > состоянии», 2020 г.