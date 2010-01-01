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Гончарова Евгения Николаевна

Гончарова Евгения Николаевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебный факультет, г. Хабаровск, 2010 г. .окончания
  • ДВГМУ, Интернатура по анестезиологии и реанимации, г. Хабаровск, 2011 г. .окончания
  • ДВГМУ, Ординатура по анестезиологии и реанимации, г. Хабаровск, 2013 г. .окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Избранные вопросы трансфузиологии», 2016 г.
  • Повышение квалификации «Избранные вопросы анестезиологии и > реанимации», 2016 г.
  • Повышение квалификации «Гемодиализ у пациентов в критическом > состоянии», 2020 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
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