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Гончарова Евгения Николаевна
Гончарова Евгения Николаевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебный факультет, г. Хабаровск, 2010 г. .окончания
ДВГМУ, Интернатура по анестезиологии и реанимации, г. Хабаровск, 2011 г. .окончания
ДВГМУ, Ординатура по анестезиологии и реанимации, г. Хабаровск, 2013 г. .окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Избранные вопросы трансфузиологии», 2016 г.
Повышение квалификации «Избранные вопросы анестезиологии и > реанимации», 2016 г.
Повышение квалификации «Гемодиализ у пациентов в критическом > состоянии», 2020 г.
Повышение квалификации по программе "Медицинский английский", 2021 г.
Повышение квалификации «Избранные вопросы анестезиологии и реанимации», 2021 г.
Повышение квалификации «Клиническая трансфузиология с основами иммуногематологии», 2021 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2021 г.
Повышение квалификации «Оказание медицинской помощи при короновирусной инфекции в условиях стационара", 2022 г.
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Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
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