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МедикЪ
В клинике 27 врачейЗаписаться на приём
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Флебология, проктология, гинекология, хирургия, терапия, эндокринология, УЗИ, хирургический стационар и др.
ООО "МедикЪ".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет / Врач первой категории
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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