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МедикЪ
0.5
Рейтинг

МедикЪ

В клинике 27 врачей
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Адреса
ул. Тихоокеанская, 171В/1
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Информация

Флебология, проктология, гинекология, хирургия, терапия, эндокринология, УЗИ, хирургический стационар и др.

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Врачи работающие в клинике
Зенюков Артем Сергеевич
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зенюков Артем Сергеевич

Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Литвинова Ольга Анатольевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Литвинова Ольга Анатольевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Шарандак Геннадий Анатольевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шарандак Геннадий Анатольевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Чечетка Денис Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чечетка Денис Юрьевич

Проктолог (колопроктолог), Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
Проктолог (колопроктолог), Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
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Кузин Вадим Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузин Вадим Игоревич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Чирков Андрей Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чирков Андрей Валерьевич

Гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Войтенок Инна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Войтенок Инна Дмитриевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Иванов Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванов Александр Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Терентьев Константин Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терентьев Константин Львович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Мартынюк Марина Владимировна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мартынюк Марина Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Тагрыт Ирина Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Тагрыт Ирина Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Бальжинимаева Лариса Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бальжинимаева Лариса Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Поэта Юлия Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Поэта Юлия Алексеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
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Куцый Михаил Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Куцый Михаил Борисович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Воронова Галина Егоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронова Галина Егоровна

Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
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Попова Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Елена Сергеевна

Кардиолог, Ревматолог, Геронтолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Ревматолог, Геронтолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Богатырева Ирина Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богатырева Ирина Евгеньевна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
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Гурина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурина Елена Владимировна

Гинеколог
Стаж 15 лет
Гинеколог
Стаж 15 лет
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Долока Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долока Юлия Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Башкиров Сергей Гарриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Башкиров Сергей Гарриевич

Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Нефедова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нефедова Анна Анатольевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
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Ермолаева Надежда Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолаева Надежда Анатольевна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Косенко Павел Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косенко Павел Михайлович

Хирург
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Скородумов Владимир Семенович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скородумов Владимир Семенович

Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 16 лет
Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 16 лет
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Лукманова Оксана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукманова Оксана Валерьевна

Кардиолог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
Кардиолог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
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Удодик Ирина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Удодик Ирина Федоровна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ди Алексей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ди Алексей Юрьевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Главный врач
Стаж 20 лет
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Главный врач
Стаж 20 лет
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