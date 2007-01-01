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  3. Гончарова Светлана Валерьевна
Гончарова Светлана Валерьевна
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Гончарова Светлана Валерьевна

Рентгенолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г.
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", на базе Дорожной Клинической больнице на ст. Хабаровск - 1, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • ДВГМУ, Рентгенология, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Общество рентгенологов, тематические конференции.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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