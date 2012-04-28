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Кропачева Галина Борисовна
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Кропачева Галина Борисовна

Рентгенолог
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское, Хабаровский медицинский институт, 1990. Специальность- педиатрия, врач-педиатр, первичная специализация по рентгенологии- 2006 год.
  • Сертификат - рентгенология – от 28.04.2012 до 28.04.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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