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  3. Горбачева Анита Юрьевна
Горбачева Анита Юрьевна
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Горбачева Анита Юрьевна

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, специализация "Сестринское дело". Сертификат по специальности "Медицинский массаж".
Курсы повышения квалификации
  • Рефлекторный массаж и постуральная гимнастика для детей до 1 года
  • Терапевтическое тейпирование. Базовый курс
  • Комплексный интегрированный подход к реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
898 р
0 отзывов

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