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Горбачева Анита Юрьевна
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0
Горбачева Анита Юрьевна
Массажист
,
Инструктор ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМК, специализация "Сестринское дело". Сертификат по специальности "Медицинский массаж".
Курсы повышения квалификации
Рефлекторный массаж и постуральная гимнастика для детей до 1 года
Терапевтическое тейпирование. Базовый курс
Комплексный интегрированный подход к реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Современный подход к физической абилитации детей с ДЦП на основе Бобат концепции
Терапевтическое тейпирование в педиатрии. Нейроортопедическая патология у детей.
Сколиоз: виды, причины, современный поход к физической терапии.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
898 р
0 отзывов
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