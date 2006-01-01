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Гранкина Наталья Николаевна
Гранкина Наталья Николаевна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», высшее образование по специальности "Лечебное дело", 2006 год
ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2007 год
КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", переподготовка "Ультразвуковая диагностика", 2017 год
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
1600 р
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