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Гранкина Наталья Николаевна

Гранкина Наталья Николаевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», высшее образование по специальности "Лечебное дело", 2006 год
  • ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2007 год
  • КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", переподготовка "Ультразвуковая диагностика", 2017 год
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
1600 р

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