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  3. Верховцева Марина Юрьевна
Верховцева Марина Юрьевна
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Верховцева Марина Юрьевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, (раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
1 отзыв

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