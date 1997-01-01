Верховцева Марина Юрьевна
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Принимает детей
УЗД в педиатрии.
Печатные работы - Дальневосточный медицинский журнал № 3в 1999 г., «Доказательная медицина» в 2004 г. «Здравоохранения Дальнего Востока №1» в 2005 г.
Печатные работы - Дальневосточный медицинский журнал № 3в 1999 г., «Доказательная медицина» в 2004 г. «Здравоохранения Дальнего Востока №1» в 2005 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация детей
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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