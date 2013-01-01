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Гребенников Дмитрий Анатольевич
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Гребенников Дмитрий Анатольевич

Рентгенолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Нейрохирургия".
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология"
  • Стажировался в различных НИИ г. Москвы.
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждый 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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