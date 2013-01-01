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Гребенников Дмитрий Анатольевич
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Гребенников Дмитрий Анатольевич
Рентгенолог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
Ординатура по специальности "Нейрохирургия".
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология"
Стажировался в различных НИИ г. Москвы.
Регулярные курсы повышения квалификации (каждый 5 лет).
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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