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  3. Ларинская Анна Викторовна
Ларинская Анна Викторовна
6.6
2

Ларинская Анна Викторовна

Стоматолог-терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Стоматология",
  • Клиническая интернатура на базе ДВГМУ по специальности "Стоматология общей практике".
  • Сертификат "Стоматология общей практики", действителен по 31.08.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Кореан Дент
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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