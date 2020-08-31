Ларинская Анна Викторовна
Стаж не указан
В 2015 году удостоена Премии Национальной Медицинской Палаты за вклад в развитие российского здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Загрузка комментариев...