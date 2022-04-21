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Грегуль Людмила Ивановна
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Грегуль Людмила Ивановна

Зубной врач
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, «Зубной врач», 1977 г. окончания.
  • Сертификат № 07217310083539 «Стоматологическая помощь населению», действителен по 21.04.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
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