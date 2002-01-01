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Гросс Ольга Викторовна
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Гросс Ольга Викторовна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2002 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2019 г.
  • Сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 109А
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
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