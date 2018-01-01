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  3. Гурова Светлана Дмитриевна
Гурова Светлана Дмитриевна
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Гурова Светлана Дмитриевна

Эпидемиолог
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, Специальность "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ТГМУ, эпидемиолог, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
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