Эпидемиолог в Хабаровске

Эпидемиолог медицинский специалист, в компетенцию которого входит изучение эпидемий, то есть массовых заболеваний, и разработка и проведение противоэпидемических мероприятий.



Эпидемиологи Хабаровска проводят диагностику при постановке диагноза следующих заболеваний:

- гепатиты;

- оспа;

- холера;

- герпес;

- грипп;

- туберкулез;

- ВИЧ;

- чума;

- дифтерия;

- рак;

- столбняк;

- сибирская язва.



При обнаружении следующих симптомов, Вам необходимо записать на консультацию и прием к эпидемиологу в Хабаровске: повышение температуры, лихорадка, боль в горле, сыпь, выделения из носа, утомляемость.



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