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Гусев Николай Николаевич
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Гусев Николай Николаевич
Рентгенолог
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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