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Халфин Руслан Нилович
6.0
0
Халфин Руслан Нилович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Интернатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", РАО Краевая Клиническая Больница, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
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