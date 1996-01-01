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  3. Хайченко Ирина Сергеевна
Хайченко Ирина Сергеевна
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Хайченко Ирина Сергеевна

Главный врач
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • АГМА, Интернатура по специальности "Терапия", 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
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