Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Васяева Людмила Евгеньевна
6.0
0
Васяева Людмила Евгеньевна
Главный врач
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация «Стоматология», 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Главный врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Карпенко
Юлия Викторовна
Стоматолог-ортодонт
,
Главный врач
7.8
1
Записаться
Киселева
Ольга Андреевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Трихолог
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Дейкун
Денис Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Главный врач
,
Директор клиники
6.6
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...