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  3. Хиврич Виталий Юрьевич
Хиврич Виталий Юрьевич
9.5
22

Хиврич Виталий Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Нижегородская Государственная Медицинская Академия, Интернатура по специальности "Общая практика" (семейная медицина), 2001 г. окончания.
  • Военно-медицинский институт ФПС РФ при НГМА, г. Нижний Новгород.
  • ДВГМУ, первичная специализация по специальности "Оториноларингология", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по оториноларингологи на базе ИПКСЗ, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Лор врач, Внутренние войска МВД РФ служил в разных городах России, 2001-2012 гг.
  • Лор врач, Краевая клиническая больница №1, 2012 г. по настоящее время.
  • Лор врач, Медицинский центр "Азбука здоровья", 2017 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
22 отзыва

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