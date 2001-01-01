Хиврич Виталий Юрьевич
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Награжден государственной медалью Суворова и государственной медалью за спасение погибавших.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1000 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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