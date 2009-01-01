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Михайлова Елена Исхаковна
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Михайлова Елена Исхаковна
Лор (оториноларинголог)
,
Сурдолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Томский Государственный медицинский институт о специальности "Педиатрия", 1968г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка ФОУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА Росси по специальности "Сурдология-оториноларингология", 2009г.
ИПКСЗ, Профпатология, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Сурдолог
1700 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
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