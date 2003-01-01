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Хлебович Елена Юрьевна
6.0
0
Хлебович Елена Юрьевна
Эндокринолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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