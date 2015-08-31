Круглова (Христич) Татьяна Сергеевна

Курс "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене", 2014 г.

Курс "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене", 2014 г.

Курс "Неотложные состояния в пракике врача стоматолога", 2016 г.