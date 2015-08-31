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Круглова (Христич) Татьяна Сергеевна
Круглова (Христич) Татьяна Сергеевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, стоматологический факультет, 2012 г. окончания.
Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2012-2013 гг.
Клиническая ординатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 2013-2015 гг.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", № 0127240557666 от 31.08.2015 г.
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Курсы повышения квалификации
Курс "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене", 2014 г.
Курс "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене", 2014 г.
Курс "Неотложные состояния в пракике врача стоматолога", 2016 г.
Курс "Прямая реставрация передних зубов. Эстетика, морфология, функция - ключи к успеху", 2016 г.
Курс "Минимальная инвазия - путь к максимальной эстетике и долговечности прямой реставрации", 2017 г.
Курс "Современный подход к лечению апикального периодонтита. Закрытие широких апикальных отверстий", 2017 г.
Курс "Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов", 2018 г.
Курс "Прямая композитная реставрация передних зубов. Просто о сложном", 2019 г.
Курс "Устранение процедурных ошибок, возникающих при первичном и повторном лечении корневых каналов.", 2021 г.
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Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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