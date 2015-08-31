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  3. Круглова (Христич) Татьяна Сергеевна
Круглова (Христич) Татьяна Сергеевна

Круглова (Христич) Татьяна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматологический факультет, 2012 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2012-2013 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 2013-2015 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Курс "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене", 2014 г.
  • Курс "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене", 2014 г.
  • Курс "Неотложные состояния в пракике врача стоматолога", 2016 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Все Свои рядом
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 56
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу

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