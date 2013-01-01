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  3. Примаченко Нина Васильевна
Примаченко Нина Васильевна
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Примаченко Нина Васильевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Лечение деструктивных форм периодонтита. Тактика, прогноз, технологии.
  • Прямая реставрация зубов. Основные составляющие эстетики. Методика для воспроизведения предсказуемой эстетики оттенками двух опаковостей материалами Filtek Ultimate.
  • Все о тонкостях виниров.
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Адреса и стоимость приёма
Da Vinci
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
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Консультация детей
Стоматолог
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Стоматолог-терапевт
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Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
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Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
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Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
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Вторичный приём детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
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