Ищенко Ольга Александровна

Какие существуют показания, для обращения к Ольге Александровне?



Различные заболевания нервной системы, такие как: невропатии, невралгии, астено-невротические состояния, восстановительный период после инсульта и другие.

Заболевания органов ЖКТ, дыхания ( например, язвенная болезнь желудка, астма, бронхит и др.)

Заболевания ЛОР-органов: ринит, синусит (не гнойный), отит, хроническая нейросенсорная тугоухость и др.

Гинекологические заболевания: вторичное бесплодие.

Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет 2 типа, диабетическая полинейропатия, ожирение.

Табакокурение.