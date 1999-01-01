Ищенко Ольга Александровна
Стаж 39 лет
Какие существуют показания, для обращения к Ольге Александровне?
Различные заболевания нервной системы, такие как: невропатии, невралгии, астено-невротические состояния, восстановительный период после инсульта и другие.
Заболевания органов ЖКТ, дыхания ( например, язвенная болезнь желудка, астма, бронхит и др.)
Заболевания ЛОР-органов: ринит, синусит (не гнойный), отит, хроническая нейросенсорная тугоухость и др.
Гинекологические заболевания: вторичное бесплодие.
Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет 2 типа, диабетическая полинейропатия, ожирение.
Табакокурение.
Различные заболевания нервной системы, такие как: невропатии, невралгии, астено-невротические состояния, восстановительный период после инсульта и другие.
Заболевания органов ЖКТ, дыхания ( например, язвенная болезнь желудка, астма, бронхит и др.)
Заболевания ЛОР-органов: ринит, синусит (не гнойный), отит, хроническая нейросенсорная тугоухость и др.
Гинекологические заболевания: вторичное бесплодие.
Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет 2 типа, диабетическая полинейропатия, ожирение.
Табакокурение.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
1500 р