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Ищенко Ольга Александровна

Ищенко Ольга Александровна

Рефлексотерапевт
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
  • 1985 г. - Хабаровский государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
  • 1992г. — первичная специализация по физиотерапии и курортологии на факультете усовершенствования врачей ХГМИ
  • 1992г. — повышение квалификации по курсу иглорефлексотерапии при Хабаровском государственном институте физической культуры и центре «Восточной медицины»
  • 1999г. — прошла профессиональную пере подготовку в Дальневосточном государственном медицинском университете по программе рефлексотерапии
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
1500 р

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