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  3. Иськив Кристина Васильевна
Иськив Кристина Васильевна
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Иськив Кристина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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