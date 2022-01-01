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  3. Иванникова Елена Генриевна
Иванникова Елена Генриевна
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Иванникова Елена Генриевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1981 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
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