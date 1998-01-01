Громова Лариса Анатольевна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Диплом I степени премии "Призвание" в номинации "Врач-психиатр" , почетная грамота Министерства Здравоохранения Хабаровского края
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2100 р
Психиатр
2100 р
Психиатр-нарколог
2100 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Психиатр
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
Загрузка комментариев...