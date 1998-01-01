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  3. Громова Лариса Анатольевна
Громова Лариса Анатольевна
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Громова Лариса Анатольевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия, 1998 г.
  • ИПКСЗ, Наркология, 2007 г.
  • КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница", Психиатрия, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2100 р
Психиатр
2100 р
Психиатр-нарколог
2100 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Психиатр
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психотерапевт
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
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