  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ивинтаксяв Дарья Юрьевна
Ивинтаксяв Дарья Юрьевна
6.0
0

Ивинтаксяв Дарья Юрьевна

Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог, ООО "Доктор Стом", 2018 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
600 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи