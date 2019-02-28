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  3. Карелова Анна Викторовна
Карелова Анна Викторовна
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Карелова Анна Викторовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, «Стоматология», 2001 г. окончания.
  • Сертификат № 0727180102864 «Ортодонтия», действителен по 28.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
1 отзыв

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