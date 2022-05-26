  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тимоненко Ольга Сергеевна
Тимоненко Ольга Сергеевна
6.0
0

Тимоненко Ольга Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДВГМУ , специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
  • Сертификат № 0727310086790 «Ортодонтия», действителен по 26.05.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи