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Тимоненко Ольга Сергеевна
6.0
0
Тимоненко Ольга Сергеевна
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ДВГМУ , специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
Сертификат № 0727310086790 «Ортодонтия», действителен по 26.05.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов
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