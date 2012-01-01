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  3. Кадукова Юлия Викторовна
Кадукова Юлия Викторовна
6.3
16

Кадукова Юлия Викторовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Стоматология", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Стоматологическая ассоциация России и Профессиональное общество ортодонтов России.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
917 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
275 р
16 отзывов

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