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Калмазова Ирина Анатольевна
6.0
0
Калмазова Ирина Анатольевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Терапия, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
ИКПСЗ, Терапия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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