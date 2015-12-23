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Добрынина Ольга Юрьевна
6.3
1
Добрынина Ольга Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
Клиническая ординатура по специальности "Внутренние болезни", 1989-1991 гг.
Сертификат по специальности "Терапия", действителен до 23.12.2015 г.
Сертификат по специальности "Кардиология", действителен до 12.03.2019 г.
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Консультация взрослых
Кардиолог
1200 р
1 отзыв
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