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  3. Добрынина Ольга Юрьевна
Добрынина Ольга Юрьевна
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Добрынина Ольга Юрьевна

Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Внутренние болезни", 1989-1991 гг.
  • Сертификат по специальности "Терапия", действителен до 23.12.2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Консультация взрослых
Кардиолог
1200 р
1 отзыв

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