Карикова Таисия Сергеевна
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Детский невролог, Невролог. Лечение боли в спине, головные боли, заболевания нервной системы у взрослых и детей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
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