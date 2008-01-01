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  3. Карикова Таисия Сергеевна
Карикова Таисия Сергеевна
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Карикова Таисия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Ботулинотерапия в медицинской практике, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Неврология, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
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