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Карнеева Татьяна Владимировна
6.6
2
Карнеева Татьяна Владимировна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен с 23.12.2017 г. по 22.12.2022 г.
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
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