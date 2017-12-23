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  3. Карнеева Татьяна Владимировна
Карнеева Татьяна Владимировна
6.6
2

Карнеева Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен с 23.12.2017 г. по 22.12.2022 г.
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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