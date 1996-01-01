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  3. Кайгородова Татьяна Юрьевна
Кайгородова Татьяна Юрьевна
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Кайгородова Татьяна Юрьевна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Фтизиатрия", 1996 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Терапия, 2001 г.
  • ИПКСЗ, Гепатология, 2004 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2010 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Краевой туберкулезный диспансер, г. Хабаровск, 1997 - 1999 гг.
  • Врач-терапевт, Поликлиника №11, г. Хабаровск, 1999 - 2001 гг.
  • Врач-терапевт, Городская Поликлиника №3, 2001 - 2012 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
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