Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Звягинцева Елена Ивановна
6.0
0
Звягинцева Елена Ивановна
Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ХГМИ, "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Клиническая ординатура по специальности "Терапия", на базе Краевой клинической больницы №1 г. Хабаровска.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
VG Clinic
Доступна онлайн запись
пер. Донской, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Крячек
Петр Владиславович
Терапевт
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Васильева
Наталья Николаевна
Терапевт
,
Эндокринолог
6.0
0
Записаться
Исакова
Валерия Николаевна
Кардиолог
,
Ревматолог
,
Терапевт
6.6
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...