  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Звягинцева Елена Ивановна
Звягинцева Елена Ивановна
6.0
0

Звягинцева Елена Ивановна

Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Терапия", на базе Краевой клинической больницы №1 г. Хабаровска.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
VG Clinic
Доступна онлайн запись
пер. Донской, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи