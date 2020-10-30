  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Килихевич Наталья Викторовна
Килихевич Наталья Викторовна
6.0
0

Килихевич Наталья Викторовна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Эндокринология", действителен по 30.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи