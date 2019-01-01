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Ким Надежда Вячеславовна

Ким Надежда Вячеславовна

Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет: «Стоматология», 2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
590 р

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