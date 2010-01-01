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  3. Иванова Дарья Андреевна
Иванова Дарья Андреевна
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Иванова Дарья Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология терапевтическая", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дэкодент
ул. Костромская, 48Б
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Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
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Стоматолог-терапевт
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